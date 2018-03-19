"تخطيط الشارقة" أفضل جهة في تطبيق معايير الموازنات

الشارقة 24:

حققت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، إنجازاً فريداً يضاف إلى قائمة نجاحاتها، حيث فازت بجائزة أفضل جهة حكومية في تطبيق معايير الموازنات للعام المالي 2017، وذلك في إطار جائزة دائرة المالية المركزية بالشارقة للتميز المالي الحكومي التي أطلقتها "دائرة المالية المركزية" في إمارة الشارقة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المال العام.

وتعد جائزة دائرة المالية للتميز المالي الحكومي من أرفع جوائز التميز المؤسسي والفردي في المالية العامة والتخطيط المالي وإدارة عمليات الشراء والمناقصات على المستوى المحلي والاتحادي الإقليمي والعالمي.

وسلم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، شهادة ودرع الفوز إلى وفد الدائرة المشارك برئاسة المهندسة نيلي الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة، والأستاذة أماني المحيان مدير إدارة مساعد للشؤون المالية بإدارة الخدمات المساندة خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر دائرة المالية المركزية بالشارقة بمناسبة تكريم الفائزين.

وتعليقاً على فوز الدائرة بفئة أفضل جهة حكومية في تطبيق معايير الموازنات للعام المالي 2017، قال سعادة خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إن الفوز يمثل إنجازاً رفيعاً واعترافاً واضحاً بالأداء العالي والمتميز والفعال، كما أن المشاركة تمثل دليلاً للأداء المتميز وموجهاً عاماً لتطوير الأداء في حكومة الشارقة.

وأضاف المهيري، أن الجائزة تعكس مدى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المحلية التي تبذل جهودها الكبيرة من أجل تجسيد الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السعي الدائم إلى تحقيق التميز والإبداع وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار المهيري إلى أن تدشين الجائزة عام 2016 يعكس مدى الحرص وجدية السعي إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام، والنهوض بمستوى الكوادر المالية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الغايات المنشودة في التنمية والتطوير.

ولفتت المهندسة نيلي الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة إلى أن الجائزة تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي والفردي، فقد أثبتت التجارب المحلية والإقليمية والدولية أن وجود جوائز للتميز المؤسسي والفردي تحفز الجهود وتشيع جواً ينعكس على تقدم وتطور الأداء بشكل عام، وعليه فإن "جائزة دائرة المالية للتميز المالي الحكومي" تشكل أداة فاعلة لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز في كافة أوجه العمل المالي الحكومي.

وأوضحت أن الجائزة ضمن مختلف فئاتها تساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة كالمساهمة في تطوير المالية العامة في إمارة الشارقة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي حسب أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمستوى الأداء الفردي إضافة إلى نشر مفاهيم التميز والابداع والجودة، وكذلك تسهم في تعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية والتعرف على أبرز نقاط القوة في الأداء المالي الحكومي على المستويين المؤسسي والفردي والعمل على تعزيز هذه النقاط واستدامتها.

وبينت أن المشاركة في الجائزة تبرز نقاط القوة وأهم فرص التحسين والتطوير وأداة للتقييم الذاتي والتطوير والتحسين المستمر للأداء والعمل ومقارنة الأداء مع جهات أخرى متميزة في ذات المجال وتحفيز الموظفين، وزيادة معدلات رضا المتعاملين والشركاء وأصحاب المصالح.

ومن جانبها أشارت الأستاذة أماني المحيان مدير إدارة مساعد للشؤون المالية بإدارة الخدمات المساندة، إلى أهمية المشاركة والتنافس في جائزة التميز المالي الحكومي، مبينة أنها تضمن تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في المالي الحكومي، وتعمل على إيجاد بيئة تنافسية تدفع بالأداء المؤسسي والحكومي في المالية العامة إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع والاستدامة.

ولفتت إلى ضرورة توفير مرجعية إرشادية من خلال اعتماد أسس ومعايير تحدد اتجاهات التميز وتساعد على قياس مدى التقدم والتطور في أداء المؤسسات الحكومية في العالم العربي، وهو الدور الذي تقوم به جائزة دائرة المالية في التميز المالي الحكومي، وكذلك تكريم الجهات والمؤسسات الحكومية لإنجازاتها المتميزة في مجالات المالية العامة، وتكريم الأفراد العاملين في الجهات الحكومية لإنجازاتهم المتميزة في مجالات المالية العامة.