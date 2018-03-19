عائشة الكعبي: "ملتقى الأطفال العرب" ينشر ثقافة التنمية المستدامة

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت عائشة الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى الشارقة للأطفال العرب، بأن الملتقى يأتي في دورته الـ 13 تحت شعار "اسمعونا نحن المستقبل"، ويركز على نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأطفال العرب.

وأشارت الكعبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد، الإثنين، بمركز الطفل في مغيدر، إلى أن الملتقى يهدف إلى تواصل الأطفال العرب مع بعضهم وتبادل الخبرات والثقافات وتعزيز الانتماء إلى أمه واحدة متميزة بثقافتها الأصيلة.

وأوضحت أن الأطفال المشاركين في هذا الملتقى سيتعرفون على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنجزاتها الحديثة، ودور المؤسسين فيما وصلت إلى الدولة.