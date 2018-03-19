العقيد خليفة كلندر: جهود شرطة الشارقة بارزة في مجال حقوق الإنسان

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تزامناً مع الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس من كل عام، ألقى العقيد دكتور خليفة كلندر عبد الله عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رئيس فريق شرطة الشارقة لحقوق الإنسان، ورقة عمل حول جهود شرطة الشارقة في هذا المجال.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال العقيد الدكتور خليفة كلندر: "تشرفت اليوم بتقديم ورقة عمل خلال ندوة جاءت بعنوان حقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال حقوق الإنسان في شتى المجالات وتحديداً في مجال نشر التوعية بموضوع حقوق الإنسان على العاملين والموظفين من خلال الندوات والدورات، إضافة إلى تعزيز مكانة وحقوق المرأة في العمل الأمني والشرطي، وفي مجال المعاقين وكبار السن وحقوق نزلاء المنشآت العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قررت بأن يكون يوم 16 مارس من كل عام يوماً عربياً لحقوق الإنسان ووضعت خطة عربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأضاف كلندر قائلاً: أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على دعمه للجنة وفريق شرطة الشارقة لحقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لهم لإبراز جهودهم خلال هذا المحفل.