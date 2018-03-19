العميد بن عامر: دولة الإمارات رائدة في حقوق الإنسان

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة أخذت على عاتقها أن تكون حقوق الإنسان مصانة تسير بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو تعزيز جهودها وإنجازاتها للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة.

جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان "حقوق الانسان والتنمية المستدامة" نظمتها أكاديمية العلوم الشرطية بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على مسرح الجامعة القاسمية.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أضاف العميد عبد الله بن عامر، أن وزارة الداخلية تبنت هذه السياسة من خلال القيادة العامة لشرطة الشارقة التي كانت ولاتزال دائماً تصبوا إلى التميز فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان.