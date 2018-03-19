مجلس ضاحية الخالدية يكرم "تخطيط الشارقة" لدورها الاستراتيجي

الشارقة 24:

تماشياً مع أهداف الإدارة التكاملية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة، كرم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أمس الأحد، دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تقديراً لدورها في خدمة الأهداف المجتمعية والعامة معاً.

واستقبل سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة تخطيط والمساحة بالشارقة، أعضاء مجلس ضاحية الخالدية، خلال زيارتهم لمقر الدائرة بمدينة الشارقة، حيث ضم وفد المجلس، خلفان سعيد المري نائب رئيس المجلس، ومحمد راشد بن جرش ومحمد علي بن هده ومطر غانم السويدي أعضاء مجلس ضاحية الخالدية، وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس، وطارق الملا مسؤول مجلس ضاحية الخالدية.

فيما حضر اللقاء من الدائرة، المهندس ماجد بن جويعد مدير إدارة الخدمات العامة، والمهندس حسن العبدولي مدير إدارة المشاريع والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات.

وعبر سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، عن سعادته بزيارة مجلس ضاحية الخالدية، مؤكداً أن دائرة التخطيط والمساحة تسعى لخدمة كافة المواطنين وإنجاز معاملاتهم وأكد أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في إنشاء مجالس الضواحي تعد من المبادرات المشهودة لسموه في خدمة المواطنين لتقوم المجالس بدور هام في متابعة أهالي الأحياء.

من جانبه أشاد خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية بجهود رئيس دائرة التخطيط والمساحة وكافة كوادر الدائرة في التواصل الدائم مع الضاحية وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يخدم الأهالي والمواطنين.

وأكد المري أن مجلس ضاحية الخالدية يسعى لترجمة أهداف واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعرب المري عن شكر وتقدير مجلس ضاحية الخالدية لرئيس وكوادر دائرة التخطيط والمساحة على جهودهم وتعاونهم مع الضاحية.

وفي نهاية اللقاء قام المري يرافقه أعضاء مجلس ضاحية الخالدية بتقديم درع المجلس لرئيس دائرة التخطيط والمساحة تكريماً وتقديراً للدائرة ودورها كشريك استراتيجي فاعل مع مجلس الضاحية.