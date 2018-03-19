"قانونية استشاري الشارقة" تناقش مشروع قانون تنظيم "دائرة الأشغال"

الشارقة 24:





ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2018م، بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس، عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بوغانم وعبد الله صالح النقبي وعبد الله مراد ميرزا، أعضاء اللجنة، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد عبد الجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وسمية جاسم حسن سكرتيرة بالإدارة القانونية.

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي استناداً لنص البند الرابع من المادة "7" من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف واختصاصات، وأدخلت اللجنة تعديلات بناءً على أراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها وتسليمه إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس.