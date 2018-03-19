الحكومات الرقمية على طاولة النقاش في "المنتدى الدولي للاتصال"

الشارقة 24:

يفتتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة في الفترة بين 28 و29 مارس الجاري، فعاليات دورته السابعة بجلسة حوارية بعنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي".

وتهدف الجلسة الحوارية إلى زيادة كفاءة الإجراءات في الجهات الحكومية، وتسهيل ربطها مع بعضها البعض لرفع جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي.

وسيتحدث في الجلسة التي تقام صباح اليوم الأول من المنتدى، تحت عنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي"، كل من معالي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض (2017)، ونجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في مصر، ويدير الجلسة الإعلامي محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

وقالت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: "تقام الدورة السابعة من المنتدى تحت شعار "الألفية الرقمية... إلى أين؟" ولذلك خصصنا جلسة تناقش الحكومات الرقمية التي باتت غاية تسعى إليها العديد من دول العالم، وذلك نتيجة للتطورات التقنية وما نتج عنها من اتساع في نطاق الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى الحاجة لوسائل اتصال حكومي فعالة لمواكبة هذا التطور".

وسيتم خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من المحاور الرئيسة من بينها: كيف يمكن للحكومة إدارة شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، وماهي القوانين اللازمة لتنظيم بصمة المواطن الرقمية، والآليات التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير الحكومات الرقمية بكافة أجزائها ومكوناتها، وأثر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو والتحول الرقمي، إضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم الحكومات الرقمية.

وجاء اختيار هذا الموضوع للجلسة الافتتاحية للمنتدى نتيجة للاتجاهات المتغيرة وسريعة التطور في مجال التكنولوجيا الرقمية، التي أدت إلى إحداث تغيير جذري في توقعات المواطنين، مما زاد من حاجة الحكومات إلى التعامل بكفاءة أعلى مع القضايا المعقدة والمتنافسة مع بعضها البعض في كثير من الأحيان، والاستجابة لها، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتتلاءم مع الأولويات الوطنية.

وبات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حدثاً عالمياً جاذباً لصناع القرار والخبراء وأصحاب العلاقة والمهتمين بمجال الاتصال الحكومي من مختلف دول العالم، إلى جانب كونه منصة لطرح القضايا المهمة ومناقشة التطورات السريعة للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم وعملهم بما يسهم بالارتقاء بالأداء الحكومي ورفع مستوى رضا الجمهور.