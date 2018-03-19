"كهرباء الشارقة" تنظم ماراثون ساعة الترشيد

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ماراثون ساعة الترشيد للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم ساعة الترشيد، والاستخدام الأمثل للموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وشارك في الماراثون أكثر من 250 من العمال بمختلف الشركات في منطقة الصجعة الصناعية، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بجمعية الشارقة التعاونية.

وقال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن ماراثون الترشيد يأتي كأحد البرامج المهمة التي أعدتها الهيئة ضمن استراتيجية محددة للترويج لمبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تعكس رؤية سموه في نشر ثقافة الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها في المجتمع بسلوك حضاري ومتطور.

وأكد الليم أن المبادرة تهدف لتنمية الوعي لدى العمال والمسؤولين بالهيئات والمؤسسات وقادة المجتمع والأفراد بأهمية الطاقة والمياه وأساليب الاستخدام الأمثل لها وتعزيز التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

وبين الليم أن الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية القيادة.

وأضاف أن هذه المبادرة المميزة تشكل استراتيجية واضحة تتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية وتهدف إلى زرع روح المبادرة ونشر التوعية لدى أفراد المجتمع بضرورة تعزيز دورهم الفعال في رفع كفاءة استخدامهم للكهرباء وتقليل هدر الموارد بما يساهم في تنمية مستدامة.

وأشاد بتعاون الشركات المشاركة بالماراثون والرعاة الذين تمثلوا في شركة شوترام وجيكو وجمعية الشارقة التعاونية، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مديرة إدارة الترشيد أن الهيئة تسعى في تنظيم الحملات التوعوية ودعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز التفاعل مع مختلف قطاعات المستهلكين ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. وتحرص على إعداد برامج متخصصة تناسب كل فئة من فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن الماراثون تضمن إلقاء محاضرة حول أساليب وسلوكيات الترشيد الصحيحة والتنافس الرياضي بين المتسابقين وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين والمتسابقين.

وأكدت أن الهدف من تلك المبادرات هو ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد بين جميع فئات المجتمع، والارتقاء بمفهوم ترشيد استهلاك الموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً عبر تفعيل دور المتعاملين في خفض استهلاك الكهرباء والمياه، للمساهمة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة اثبتت مدى إمكانية مساهمة جميع أفراد المجتمع في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال تبني سلوكيات إيجابية في العمل والمنزل، بما يكفل ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من الطاقة والمياه ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.