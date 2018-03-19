لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي تختتم أعمالها

الشارقة 24:

ترأست سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي اجتماع اللجنة بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة.

حضر الاجتماع كلاً من أحمد محمد راشد الجروان نائب رئيس اللجنة، والدكتور منصور محمد بن نصار، وعائشة سالم بوسمنوه، وعبد الله إبراهيم دعيفس، وجاسم عبد الله النقبي، وأحمد سعيد الجروان، ويوسف حسن آل علي مقرر وأمين سر اللجنة، والسفير عبد الله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأيمن عثمان الباروت عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود إدارات الجامعة العربية من الشؤون القانونية وشؤون الطفولة على تعاونهما في كافة الأمور الإدارية والفنية الرامية إلى تأسيس برلمان الطفل العربي، كما وجهت اللجنة الشكر لوزارة الخارجية الإماراتية وسفارة دولة الإمارات بالقاهرة ولجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية على كافة الجهود التي بذلت طوال الفترة السابقة، ودورهم في تقديم كافة أوجه الدعم لانتقال وتأسيس برلمان الطفل العربي بدولة الإمارات.

بدورها، أشادت خولة عبد الرحمن الملا رئيس لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء برلمان الطفل العربي واستضافة الدولة للبرلمان ولأمانته العامة بمدنية الشارقة، وإنجاز اللجنة لأعمالها في فترة قياسية.

وأكدت الملا أن هذا الدعم يمثل رافداً لما قدمته وتقدمه الدولة من اهتمام بقضايا الطفولة، وما توليه إمارة الشارقة بفضل دعم حاكم الشارقة وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، من إيلاء لكافة شؤون الطفل المتعددة.

وأشارت إلى أن اللجنة وبعد أن أنجزت مهامها من خلال عقد 13 اجتماعاً طوال عامين، أقرت رفع تقريرها النهائي لصاحب السمو حاكم الشارقة.