"الشارقة الإنسانية" تستضيف اجتماع منظمة "الاحتواء الشامل"

الشارقة 24 – وام:



استضافت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في سينترو الشارقة الاجتماعَ الدوري الخاص بمنظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي الرئيس الفخري للمنظمة ممثل المنظمة الإقليمية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية وأعضاء الهيئة الإدارية.



وخلال الاجتماع الذي استمر يومين تم انتخاب هاشم تقي رئيساً جديداً للمنظمة كما تم انتخاب سعادة منى عبد الكريم اليافعي نائباً لرئيس الإقليم في الشرق الأوسط وسلوى الملاف نائباً للرئيس في منطقة شمال إفريقيا.



ومن بين أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة تم انتخاب المناصرة الذاتية شيخة القاسمي من دولة الإمارات ممثلة للمناصرين الذاتيين في الشرق الأوسط والمناصرة الذاتية سلمى الطباخ من مصر ممثلة لهم في شمال إفريقيا.



كما ناقشت الهيئة في اجتماعها شؤون المنظمة الإدارية والمالية واعتماد شروط العضوية الجديدة تماشياً مع شروط عضوية المنظمة الأم وفتح باب العضوية لأعضاء جدد.