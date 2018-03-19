نهيان بن زايد يعزي في وفاة لاعبة "الأولمبياد الخاص" شيخة النقبي

الشارقة 24 – وام:



قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة لاعبة فريق الإمارات للأولمبياد الخاص في رياضة البوتشي، شيخة النقبي التي وافتها المنية صباح السبت.



وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.