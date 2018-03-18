"وادي الحلو" الحديثة.. حلم حاكم الشارقة الذي تحقق

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



من الجبال وإليها نعود، لم يخطر ببال أكثر المتفائلين من سكان المنطقة نفسها، أن يتحول مصير وادي الحلو إلى ما هو أشبه بمدينة متكاملة الخدمات.



"عقود طويلة واجهنا فيها الصعاب أمام قسوة هذه الجبال الشاهقة حتى ألفناها وتآلفنا معها ... أن يكون لديك طريق واحدة معبدة في هذه الطبيعة الوعرة، كان أمر بمثابة حلم، فما بالك بما هو أكبر بكثير من مجرد شق طريق"، هكذا يعبر خميس سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو عن النقلة النوعية التي حدثت في المنطقة.



ويضيف الرجل الذي كان شاهداً على مسيرة التحول بالمنطقة: "لم يكن الحلم يراود الأهالي فحسب، بل راود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ربما قبل أي شخص آخر".



الجبال العائق الرئيس:



كانت الجبال هي العائق الأول والرئيس أمام التنمية المنشودة، وتعد جبال وادي الحلو من أضخم الجبال في المنطقة.. لكن ما شهدته المنطقة من تحولات يثبت أن إرادة الإنسان يمكن لها الانتصار حتى على الطبيعة القاسية.



ويؤكد والي المنطقة أنه بهذه الإرادة نجحت حكومة الشارقة، وبرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في قهر الجبال وتطويعها، لافتاً إلى أن فلسفة التناغم مع الجبال جعلت منها متكئاً لمساكن المنطقة التي تربعت على قممها، كما احتضنت الطرق والأنفاق، وزينتها أشجار السدر، لتؤشر إلى أن نقطة ضعف المنطقة قديماً يمكن لها أن تكون مراكز قوة في وقتنا الراهن.



ويضيف محدثنا "تحظى المنطقة اليوم ببنية تحتية متطورة، فبها شبكة طرق وجسور وأنفاق جبلية بمواصفات عالمية، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية وطفرة شاملة بالمنطقة، كما سهلت من حركة العبور من وإلى الوادي في مرونة وسرعة، كما عززت من الارتباط الجغرافي مع مدن ومناطق الجوار".



السكن:



حتى ثمانينيات القرن الماضي لم تكن البيوت الحديثة عرفت طريقها إلى الوادي، حتى أمر صاحب السمو حاكم الشارقة في بدء تشييد أول شعبيات المنطقة السكنية.



كان الخيار وقتها أن تكون المساكن فوق هضبة جبلية يمكن تسويتها والاستفادة منها.. شيئاً فشيئاً، باتت الهضاب هي العنوان الحصري لمساكن الأهالي التي مع مرور الوقت انتشرت في ثلاث مواقع أو شعبيات تحمل مسميات "الحصين، والمهتدي والقليعي".



ومن جهته يقول سالم خميس المزروعي أحد أهالي المنطقة، "إن مساكن وادي الحلو تتفرد بارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض، وهو أمر عزز من انخفاض درجات الحرارة بها صيفاً، كما لها ميزة استثنائية منذ عقود حيث تتراص المساكن في أبهة ومشهد جميل يوحده اللون الأبيض الذي اختير كلون جامع للمساكن كافة".



شعبية رابعة يجري العمل بها حالياً، بتوجيهات صاحب السمو الحاكم، تلبية لاحتياجات شباب المنطقة، وتضم 33 مسكناً جديدا تشرف على تنفيذها دائرة الإسكان بالشارقة.



التعليم:



لما كان بناء الإنسان والتعليم على رأس أولويات صاحب السمو الحاكم، باعتباره ركيزة رئيسة لنهضة ونماء المجتمع، حظيت وادي الحلو بثلاث مدارس لمختلف مراحل التعليم الأساسي وصولاً للثانوي.



حيث يشير سالم خميس إلى أن توافر المدارس على بعد أمتار من مساكن المواطنين قضى على مشكلة لطالما عانى منها الأهالي، وهي مشقة عناء السفر إلى مدن وإمارات مجاورة للانتساب لمدارسها.



ويوضح خميس، أن توفير المدارس في مرحلة مبكرة أسهم في انتشار التعليم بشكل طاغ في المنطقة، فاليوم لا يوجد بين شبابنا أحد لا يحمل الثانوية كحد أدنى للتعليم، وخرجت تلك المدارس الأطباء والمهندسين والضباط وغيرهم من ابناء المنطقة الذين تبوأوا أفضل المناصب نتيجة لوصول قطار التعليم للمنطقة.



ويضيف إن وادي الحلو كغيرها من المناطق التابعة لإمارة الشارقة تحظى بمؤسسات عدة لتنمية وتعليم الطفل كالحضانات ومركز الطفولة، منوهاً إلى أن وجود مثل هذه المرافق أسهم بكل تأكيد في خلق فرص عمل كثيرة لشباب وبنات الوادي.



مرافق حكومية:



استكمالا للحلم، وبتوجيهات صاحب السمو الحاكم، تم إنشاء العديد من فروع للمؤسسات الحكومية بالمنطقة، مما أنهى معاناة الأهالي ومشاقهم في التنقل إلى مدينة كلباء أو الشارقة لإنهاء معاملاتهم.



وهنا كان الحديث للملازم يوسف خميس المزروعي مدير مخفر الشرطة بالمنطقة، الذي أشار إلى أن المواطن والمقيم بالوادي بإمكانه قضاء معاملاته بسهولة ويسر حيث تتوفر أفرع للكثير من المؤسسات.



ويؤكد المزروعي، أنه روعي في إنشاء المؤسسات أن تغطي كافة مناحي الحياة، فكما تتواجد الصروح التعليمية، يوجد مركز صحي للعناية بصحة الإنسان، وتوجد مؤسسات خدمية كالبلدية، وناد للسيدات، وقريباً سيتم إنشاء مجمع رياضي متكامل، كما توجد مكتبة للأهالي ومركز للشرطة ونقطة إطفاء، فضلاً عن إنشاء العديد من المساجد.



واحة خضراء:



وتحدث إلينا أيضاً أحمد سعيد مدير مكتب بلدية كلباء في المنطقة بقوله، إن من أكثر المظاهر التي تتميز بها منطقة وادي الحلو، طبيعتها الخضراء على عكس المتوقع كونها منطقة جبلية.



ويضيف إن صاحب السمو حاكم الشارقة، اهتم منذ سنوات طويلة بأن يكون للزراعة والتشجير مكاناً في الوادي شأنه شأن مختلف مناطق الشارقة.



ويشير إلى أن سموه كان حريصاً على أن يغرس بنفسه شتلات الأشجار في مناطق متفرقة من الوادي، لا سيما الجبال، "وعلى خطاه مضينا".



يضيف مدير مكتب البلدية، إنه تدعيماً لرصيد المنطقة من مزارع النخيل وبساتين الفواكه، تحولت جبالها إلى بقعة خضراء نتيجة لمشروع صاحب السمو الحاكم لزراعة أشجار السدر، فباتت المنطقة تحظى بنحو 20 ألف شجرة، فضلاً عن حدائق الأحياء والورود ونباتات الزينة التي تغطي جانبي الطريق الرئيس والميادين العامة.