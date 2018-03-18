مفوضية مرشدات الشارقة تُطلق "نادي الرحالة"

الشارقة 24:



انطلاقاً من حرصها على تنمية وصقل مهارات المنتسبات وتقديم كل ما هو جديد ومفيد لهن، أعلنت مفوضية مرشدات الشارقة مؤخراً عن إطلاق "نادي الرحالة"، بهدف تنظيم سلسلة من الرحلات الاستكشافية والأنشطة التدريبية المتنوعة للمرشدات (12- 15 عاماً)، والمرشدات المتقدمات (16- 18 عاماً) من محبات التحدي والمغامرة.



ويسعى "نادي الرحالة" إلى تنظيم مجموعة من الرحلات التي تجوب مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام، تتضمن أنشطة تفاعلية خارجية مثل التخييم، وركوب الدراجات، والتجديف، والصيد، والغوص، وممارسة اليوغا وأنشطة اللياقة البدنية، والرياضات المائية.



وفي هذا الصدد قالت شيخة عبدالعزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "يأتي إطلاق نادي الرحالة تماشياً مع استراتيجيتنا للعام 2018، التي نركز من خلالها وبشكل مكثف على نوعية محددة من الأنشطة والبرامج التي تتيح للفتيات الاستمتاع بهواياتهن المفضلة، إلى جانب تقديم مزيج من التعليم والمرح والمغامرة والتشويق، حيث يتيح النادي الفرصة لكل مُحبات التحدي والمغامرة والرياضة المشاركة في رحلات ممتعة إلى مختلف مناطق الدولة، واكتشاف مهارات جديدة تمكن الفتيات من بناء شخصيات قوية وطموحة وقادرة على التأثير في المجتمع مستقبلاً".



وأضافت الشامسي: "كان لدينا تجارب سابقة في التخييم، استطعنا من خلالها استشعار أهمية هذا النوع من الأنشطة التدريبية، والأدوار الكبيرة التي تلعبها في تعزيز روح التعاون والعمل المشترك ضمن فريق واحد بين المرشدات، فضلاً عن مساعدتهن على اكتشاف قواهن الداخلية الكامنة، وغرس قيم المسؤولية الاجتماعية، والاعتماد على النفس في دواخلهن، وهو ما دفعنا إلى إطلاق نادي الرحالة، الذي سيتيح للمرشدات والمرشدات المتقدمات فرصة مثالية للتعرف عن كثب على أبرز المعالم الحضارية والطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى".



ونظم "نادي الرحالة" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين رحلتين إلى كلٍ من إمارة الفجيرة وحتا، حيث استمتعت الفتيات خلال هاتين الرحلتين برياضة اليوغا الصباحية، واستكشاف البيئة المحيطة بهن، وزيارة المعالم الطبيعية الخلابة، والتجديف في البحيرات الطبيعية، فضلاً عن تطوير مهارات التخييم لديهن، وتعتزم مفوضية مرشدات الشارقة خلال الفترة المقبلة إطلاق مزيد من النوادي الأخرى في مجالات مختلفة، لتلبية كل اهتمامات وتطلعات الفتيات المنتسبات إليها.