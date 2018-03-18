مريم المشرخ: بلدية الشارقة شريك استراتيجي لـ "الثقافة والناس 3"

الشارقة 24 - محمود سليم:

ثمَّنت مريم المشرخ، رئيس شعبة فعاليات الحدائق في بلدية مدينة الشارقة، جهود المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في إنجاح فعاليات الدورتين السابقتين من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، وتنفيذ الدورة الثالثة التي ستنطلق 22 مارس الجاري، وتستمر على مدار 5 أيام.

وشددت المشرخ، في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي المُنعقد في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، على دعم بلدية مدينة الشارقة للفعاليات والمبادرات التي تعكس ثقافة ورقي الإمارة الباسمة.

وعبرت عن سعادة البلدية بكونها الشريك الاستراتيجي للمهرجان في دورته الثالثة على التوالي، مضيفة، "بلدية مدينة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً منذ تأسيسها بأن تكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً، بتقديم الدعم اللازم لمثل هذه الفعاليات، لنسير معاً نحو شارقة مشرقة بالبهجة والعطاء دائماً".