"شؤون البلديات والزراعة" تبحث التعاون مع المجالس البلدية بالشارقة

الشارقة 24:

بحث اللقاء التعريفي الأول الذي نظمته دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة مع رؤساء المجالس البلدية التسع في إمارة الشارقة، تعزيز سبل التعاون وتضافر الجهود ووضع أسس تنمية العلاقات المشتركة لخدمة إمارة الشارقة.

وتخلل اللقاء رفع أسمى عبارات الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثقته الغالية في تعيين رؤساء المجالس البلدية وأكد الحضور مواصلة عملهم المشترك لترجمة توجيهات سموه في خدمة المواطنين والارتقاء بمختلف الخدمات.

حضر اللقاء الذي دعت له دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وعقد بمقرها في مدينة الشارقة، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة ورؤساء المجالس البلدية في إمارة الشارقة.

وفي بداية الاجتماع أبدى النقبي رئيس الدائرة ترحيبه برؤساء المجالس البلدية، مشيراً إلى أن حاكم الشارقة لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم للنهوض بالمشاريع التطويرية في الإمارة والتي تنعكس بالرخاء على المواطنين والمقيمين على الامتداد الجغرافي لإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بوصفها الجهة التي تشرف على أعمال المجالس البلدية حريصة على مواكبة النهضة الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل توجيهات ودعم حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتحقيق أعلى معدلات التطور والرخاء والرفاهية والسعادة للقاطنين في إمارة الشارقة.

وأوضح النقبي أن الهدف من هذا اللقاء هو تحقيق التعارف مع رؤساء المجالس البلدية الجدد، وبحث سبل تعزيز وتطوير العمل والخدمات المشتركة في المجالس البلدية، وزيادة التواصل والتفاهم المستمر بين الدائرة والمجالس البلدية.

وأشار في كلمته بأهمية المجالس باعتبارها الجهة التي تشرع منظومة العمل للبلديات في ضوء المراسيم والقوانين الصادرة، فضلاً عن دورها كحلقة التواصل بين بلديات الإمارة والحكومة.

وأشار النقبي إلى أن الدائرة تهدف إلى تبادل وجهات النظر والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات العمل البلدي بما يتوائم مع توجيهات ورؤى حاكم الشارقة في توفير كافة سبل ومقومات النجاح لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين وبأعلى المعايير.

في نهاية اللقاء توجه سالم النقبي رئيس الدائرة بالشكر لجميع الرؤساء على حضورهم اللقاء التعريفي، وأكد على أهمية تعزيز التواصل والتفاهم وتطوير العمل المشترك بين الدائرة والمجالس البلدية والبلديات ومختلف هيئات ومؤسسات ودوائر الحكومة.

كما أشار إلى أن الدائرة وضعت خطة لتكرار مثل هذه اللقاءات بصورة دورية وتنظيم محاضرات لتوضيح وشرح القانون والأدوار الخاصة بالمجالس البلدية بما يحقق انعكاسات طيبة على مختلف أوجه العمل ورفع مستوى التنسيق بين مختلف البلديات والعاملين فيها.