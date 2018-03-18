العميد بن عامر يترأس اجتماع الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، اجتماع الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني "معدل زمن الاستجابة"، اليوم الأحد، بحضور العقيد د. أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، والعقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، والمقدم جاسم بن هده السويدي مدير إدارة العمليات، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من رؤساء الأقسام وضباط الاختصاص.

وبحث الاجتماع الاجراءات المتخذة في تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية للأعوام "2017 – 2021" ومعدلات زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة فور تلقي البلاغ إلى وقت وصول دوريات المستجيب الأول إلى الموقع سواء في الحوادث المرورية أو الجنائية أو معدلات الوفيات.

وأكد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة على أهمية تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها المساهمة في تقديم أفضل الخدمات، والحرص على تلبية احتياجات أفراد الجمهور وتقديم العون لهم من خلال تقديم الخدمات الشرطية ورفع مستوى الجاهزية لتقليل زمن الاستجابة منذ تلقي البلاغ حتى الوصول إلى الموقع.

وفي نهاية الاجتماع أعرب العميد بن عامر عن شكره للحضور ووجه بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط المشار إليها في الاجتماع، والعمل على مواجهة التحديات من خلال التحليل والدراسات، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في مختلف المجالات.