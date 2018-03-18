"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع وفد دنماركي

الشارقة 24:

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة دي اتش أي الدنماركية برئاسة هنريك بوندجارد كبير المهندسين ومدير مبيعات الشرق الأوسط سبل التعاون لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطات وخطوط المياه وإعداد برامج تدريب متخصصة في مجالات المياه لتدريب الكوادر المواطنة في أكاديمية التدريب التابعة للشركة بالدنمارك واستقطاب مدربين لتقديم دورات تدريبية بأكاديمية "سيوا" لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع المياه حيث أنجزت خلال العام الماضي خطوط مياه جديدة بطول تجاوز 81,000 متراً جاهزة للتشغيل، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لعام 2020 الخاصة بمشروعات المياه والتي تشمل تقوية الشبكات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطبيق المواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية والتي تتميز بالقوة والاستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات وتنظيم ضغط المياه وفق المواصفات العالمية ومراقبة جودة المياه وكفاءة الإنتاج ومراقبة الشبكات وايجاد حلول لكميات المياه الفاقدة والهدر وتجنب تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها وتوفير كوادر متخصصة وفق أفضل المواصفات الفنية العالمية.

وأوضح الليم أن الهيئة تسعى للتعاون مع مختلف الشركات العالمية والمحلية المتخصصة ومراكز التدريب والأبحاث والجامعات لتطوير مجالات العمل ومهارات الكوادر الوظيفية المواطنة.

وأشار الليم إلى أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، والتركيز على محور إدارة الطلب على المياه، ومن خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء ومراقبة جودة المياه وكفاءة الإنتاج ومراقبة الشبكات وايجاد حلول لكميات المياه الفاقدة والهدر وتجنب تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم أن شركة دي اتش أي الدنماركية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المياه، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة خطوط المياه والتشغيل وسبل الحفاظ على المياه الفاقدة من شبكات التوزيع وإعداد برامج تدريبية متخصصة مشتركة في مجالات المياه.

من جانبه أكد هنريك بوندجارد كبير المهندسين ومدير مبيعات الشرق الأوسط بشركة دي اتش أي الدنماركية أن الشركة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة من خلال تطبيق تقنيات متطورة لتعزيز كفاءة تشغيل محطات المياه والاستفادة من المياه المرتجعة يهدف لتحقيق عائد اقتصادي وتخفيض التأثيرات البيئية الناتجة عن تحلية المياه.

وأشاد بحرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على تطبيق أحدث التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وتقدم بالشكر لسعادة الدكتور المهندس راشد الليم على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر في عدد من المشروعات الحيوية في مجال المياه والحفاظ على البيئة.