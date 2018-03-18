مبادرة "فرحة عيد" تعزز الفرص التطوعية لدى الأطفال

الشارقة 24:

بادرت دائرة الخدمات الاجتماعية بإطلاق حملتها الثانية لمبادرة "فرحة عيد" عبر المراكز التجارية، لتعزيز الفرص التطوعية لدى الأطفال من أجل التكافل الاجتماعي، حيث استهلت المبادرة نشاطها بمركز "صحارى سنتر" الواقع بمدينة الشارقة، على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 من شهر مارس الجاري.

وتستقطب مبادرة "فرحة عيد" الأطفال الأيتام وذوي الدخل المعدوم من المستفيدين من خدمات الدائرة، وكذلك الأطفال من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال إسعادهم بالحصول على ثياب جديدة للعيد أسوة بغيرهم من الأطفال، وكذلك تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وقالت مريم الشامسي المسؤولة عن المبادرة ومدير فرع الدائرة في الحمرية: "إن الهدف من استهداف المراكز التجارية جاء بغرض زيادة وعي الأفراد ولا سيما الأطفال بأهمية المسؤولية المجتمعية وتعزيز جوانب العمل التطوعي والتعاون المتبادل، وكذلك غرس روح العطاء في أفراد المجتمع سواء كانوا كباراً أم صغاراً".

وأعربت الشامسي، عن شكرها وتقديرها لمركز صحارى سنتر لتعاونه الدائم وكذلك تخصيصه ركناً خاصاً لعرض فعالية المبادرة على مدى ثلاثة أيام.