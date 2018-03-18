"إلكترونية الشارقة" توقع على استمارة "طلب أمر مستديم"

الشارقة 24:

وقعت سعادة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة على طلب "أمر مستديم" الخاص بحملة كلنا مسؤول.

جاء ذلك عندما استضافت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة وفداً من حملة "كلنا مسؤول"، التي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مع نهاية عام الخير 2017، بمقر الدائرة.

وتأتي حملة كلنا مسؤول لترسيخِ مبادئ المسؤولية المجتمعية، وفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإسهام في إنشاء المباني الجديدة التي تتيح للطلبة ذوي الإعاقة بيئة تعليمية وتدريبية أفضل بمواصفات عالمية.

وترتكز الحملة على مبدأ الاقتطاع من رواتب الموظفين أو الأفراد الراغبين في المشاركة بشكل دوري، حيث تبلغ قيمة السهم المستقطع 50 درهماً، وبإمكان الراغبين الإسهام بأكثر من سهم.