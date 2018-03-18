نادي الحمرية ينظم فعاليات متنوعة احتفالاً بـ "الطفل الإماراتي"

الشارقة 24:

أقام نادي الحمرية الثقافي الرياضي عدداً من الفعاليات المتنوعة، في إطار برامجه الرياضية المشوقة والترفيهية والتي استهدفت الأطفال في منطقة الحمرية.

وجرى تنفيذ الفعاليات في إطار احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي، وتم تنفيذها بالتعاون مع نادي سيدات الحمرية.

وشملت الفعاليات عدداً من البرامج التفاعلية "الترفيهية والتعليمية"، ومنها فقرة الحكواتي وفقرة الرسم الحر، بالإضافة للوحة "عام زايد" التي رسمت بأيدي الأطفال.

وأشار سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن النادي يسعى إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة من خلال المساهمة في تنفيذ مختلف البرامج والمبادرات والأنشطة للأطفال.