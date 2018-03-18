"صحية استشاري الشارقة" تطلع على الخدمات الطبية بمستشفى الذيد

الشارقة 24:

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال زيارتها لمستشفى الذيد التابع لوزارة الصحة على الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين.

جاء ذلك خلال قيام اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بزيارة لمستشفى الذيد، في إطار اطلاعها على مختلف الخدمات الصحية المقدمة في إمارة الشارقة.

ضم وفد المجلس من لجنة الشؤون الصحية كل من عائشة رضا البيرق رئيس اللجنة وثاني هزيم السويدي وعوض مصبح مبارك ومحمد عبد الله بن نومه الكتبي ومحمد حمد المنصوري ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان.

فيما استقبل اللجنة كل أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الذيد والدكتورة سلامة سعيد الكتبي مساعد المدير للشؤون الطبية وفاطمة أحمد الحمادي مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية وشمسة اليماحي مساعد المدير للشؤون التمريضية وعائشة محمد الكتبي رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي وموزة صغير الكتبي رئيس قسم المالية والميزانية بحضور عدد من الأطباء والفنيين والكوادر الوظيفية.

وزارت اللجنة الصحية عدداً من الأقسام في مستشفى الذيد واطلعت على جانب كبير من الخدمات العلاجية المقدمة ومستوى الرعاية الطبية وآليات استقبال المرضى والمراجعين.