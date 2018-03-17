"خيرية الشارقة" تطلق المخيم الصحي للفحوصات الطبية

الشارقة 24:

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية المخيم الطبي الثامن للفحوصات الطبية، الخميس الماضي، بالتعاون مع مستشفى ثومبي في الشارقة، ضمن أجندة الجمعية في عام زايد، بما يسهم في نشر الوعي والرعاية الصحية، من خلال الكشف عن الأمراض التي تستوجب التدخل العلاجي العاجل.

وحضر إطلاق المخيم طارق سعيد النومان عضو مجلس الإدارة، وعلي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وعدد من موظفي الجمعية، وبمشاركة طلبة من المدرسة الأهلية الخيرية بعجمان، وعدد من العائلات والأفراد من مختلف فئات المجتمع.

وقال علي محمد الراشدي: "تم إطلاق النسخة الثامنة من المخيم الطبي بالتعاون مع مستشفى ثومبي بالشارقة، بما يؤكد على أهمية واستمرارية الشراكة الخيرية القائمة مع مستشفى ثومبي، وينسجم مع أهداف الجمعية الرامية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في المجالات الإنسانية والخيرية والصحية، بالإضافة إلى كون إمارة الشارقة مدينة صحية.

ولفت إلى أن المخيم شهد إقبالاً لافتاً من قبل العائلات والافراد وطلبة المدارس، ما يؤشر إلى أن المجتمع يعي أهمية المبادرات الخيرية للجمعية، حيث تم استقبال الحالات من الأسر والأطفال وذوي الدخل المحدود لإجراء الفحوصات الطبية المجانية في تخصصات الباطنية وأمراض النساء والولادة والعيون والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب أقسام العظام والجراحة العامة وطب الأطفال والأسنان، مع إجراء تخطيط رسم القلب وفحص السكري وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم.

وتابع الراشدي: "استمر المستشفى بالتنسيق مع الجمعية في استقبال الحالات حتى الخامسة بعد العصر، وتجاوز عدد المراجعين ألف حالة"، مشيراً إلى أن الجمعية اعتمدت فكرة المخيمات الطبية على اعتبار أن الشارقة مدينة صحية، وفي هذا الصدد فإن مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي يسعى جاهداً إلى ترسيخ هذه المكانة وجعل تلك المبادرة نموذجاً في التوعية المجتمعية بأهمية وضرورة إجراء الفحوصات المستمرة من حين لآخر للوقاية مبكراً من أي أعراض لأمراض قد يصاب بها أحد أفراد المجتمع من دون أن يدرك بأنه مصاب، وفي ظل عدم قدرة البعض على توفير نفقات إجراء تلك الفحوصات في العيادات المدفوعة، فإن الجمعية تحرص على تنفيذ المخيمات لتكون بمثابة فرصة مهمة وحيوية لذوي الدخل المحدود للاطمئنان عن صحتهم وصحة أسرهم.

وأشار الراشدي إلى أن الجمعية تولي المساعدات الصحية اهتماماً بالغاً تقوم على تذليل العقبات كافة أمام المرضى، وتقدم مساعدات صحية وطبية عديدة، مثل التكفل بالعمليات الجراحية ومعالجة المصابين بأمراض مزمنة ممن يصعب عليهم توفير نفقات علاجهم، وسبق أن نفذت الجمعية خلال الفترة الماضية سبعة مخيمات طبية في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، في مدينة الشارقة وفي الذيد وخورفكان والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية أثر تلك المساعدات في نفوس المستفيدين، مثمناً مساهمات المحسنين من الداعمين والمتصدقين في إنجاح هذه المبادرة ووصول مكرماتها للشريحة العظمى من المستحقين.

من جانبه، قال الدكتور عصام عطا، المدير المشارك للتطوير والشؤون الطبية في مجموعة ثومبي، نحن شركاء مع جمعية الشارقة الخيرية، ولدينا تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعية في مختلف المجالات الطبية والصحية والخيرية، ونحرص على استمرار هذا النهج والتعاون، ولفت إلى أن هذا المخيم الطبي يأتي في عام زايد، ما يؤكد على مكانة وأهمية فعل الخير الذي يتجلى في أكثر من مناسبة وموقف ومعنى وفعل.