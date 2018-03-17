سلطان بن أحمد يفتتح مهرجان اليوم العالمي لـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة هي بلد محب لجذب الآخرين إليه وبلد متسامح منفتح على الجميع.

جاء ذلك في تصريح عقب افتتاحه لمهرجان اليوم العالمي للجامعة الأميركية في الشارقة في ساحتها الرئيسية يوم الخميس الماضي، والذي استمر ليومين، والذي يأتي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة.

وحضر حفل الافتتاح المهرجان الذي يعد من أهم الفعاليات الطلابية، الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة موزة الشحي عميد الطلبة، وكبار مسؤولي الجامعة، وحشد من الطلبة وأعضاء هيئتي التدريس والإدارة، ويأتي الحفل

وقال الشيخ سلطان بن أحمد: "لاحظنا وجود أكثر من 30 نادياً مشارك في هذا المهرجان، فهذه فرصة للطلبة لإبراز معالم بلادهم وثقافاته، وهذه فرصة للحضور للتعرف على ثقافات طلبة هذه الجامعة الذين يأتون من 95 جنسية مختلفة، يجتمعون تحت قبتها بأمن وتسامح وسلام".

وبعد الافتتاح الرسمي للمهرجان، تجول الشيخ سلطان بن أحمد والحضور في الأجنحة المقامة في الساحة الرئيسية للجامعة، والتي تمثل عادات وتقاليد 33 دولة، مبتدئاً بدولة الامارات، ومن ثم دول من مختلف القارات منها نيجيريا والعراق وتركيا وكينيا وفلسطين والبرازيل والجزائر وكوريا والصين، وغيرها، والتي قدمت للحضور فكرة عن تقاليدها، مما يعزز طبيعة التنوع الثقافي والإنساني في أسرة الجامعة.

وينظم طلبة الجامعة هذا المهرجان، بالتعاون مع مكتب شؤون الطلبة، وذلك بهدف إبراز هذا التنوع الثقافي في الجامعة، ولتمكين الطلبة من الاحتفال بثقافاتهم واطلاع زملائهم عليها حيث يمنح الاحتفال الطلبة الفرصة لعرض مواهبهم متمثلة بالعروض الفنية والثقافية والرقصات الشعبية والأطباق التقليدية لهذه الدول.

وتحدثت الدكتورة الشحي بهذه المناسبة، قائلة، "نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لمهرجان اليوم، وهو حدث خاص يستمر بتعزيز التنوع الثقافي والتسامح بين طلبة أميركية الشارقة، مضيفة، "أن طلبتنا يملكون إبداعاً كبيراً يحول أفكارهم لعروض حية خلال هذا الحدث الذي يستمر ليومين".

وأعرب الطالب سلطان الطريفي، رئيس النادي الثقافي الإماراتي عن فخره واعتزازه بهذا التنوع الثقافي لطلبة الجامعة، وقال بأن هذا هو الوقت الذي يعبر فيه الطلبة عن أنفسهم ويعرفوا بقية زملائهم بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم الغني.

ويعد اليوم العالمي واحداً من أعرق فعاليات أميركية الشارقة، فقد أقيم للمرة الأولى في عام 1998 بثماني أندية طلابية و400 طالب، أما الآن فيشترك فيه 33 ناداً وأكثر من 5600 طالب من 95 جنسية.