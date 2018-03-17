"كهرباء الشارقة" تنجز مشروعات لإنارة الشوارع بدبا الحصن

الشارقة 24:



ضمن خططها لإنارة المناطق المختلفة في إمارة الشارقة، أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تركيب أعمدة إنارة بجزيرة دبا الحصن شملت 304 من مصابيح الصوديوم بقدرة 250 واط، وتمديد كيبلات بطول 6000 متر لتغذية أعمدة الإنارة لحماية مستخدمي الطريق، وعدد ثلاثة محولات للتحكم في تشغيل الإنارة، وفق أفضل المواصفات التي تراعي نوعية الإضاءة والمواصفات الديكورية الجمالية.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإنارة المناطق المختلفة في إمارة الشارقة، وفق جدول زمني محدد.



وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع، من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها، إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة.



وأضاف راشد الليم، أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ على البيئة، بجانب الاعتماد على الطاقة الشمسية، باستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.



وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كافة المناطق يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة، وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة كأول مدينة للترشيد في المنطقة، من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.



ومن جانبه، أوضح راشد الكابوري مدير التطوير والتميز المؤسسي بإدارة خورفكان، أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في خورفكان والشعبيات والشوارع الرئيسية، وفرت كميات كبيرة من الاستهلاك وخفضت من نسبة الانبعاثات الكربونية، وساهمت في توفير الأمن والسلامة والراحة لسكان هذه المناطق ومرتاديها، والتقليل من الحوادث المرورية التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية، كما تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قسم الإنارة بإدارة خورفكان قام بتركيب صناديق الكهرباء الخاصة بتغذية أعمدة الإنارة التي تم تركيبها وتوريدها من قبل هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأفضل المواصفات العالمية التي تنتهجها الهيئة.