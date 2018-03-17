شرطة الشارقة تطلق مئويتها بــ"47" مشروعاً ريادياً ذكياً

الشارقة 24:



إيذاناً بتدشين مرحلة جديدة من شرطة المستقبل، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حقبتها "المئوية والاستشرافية 2067" بـ 47 مشروعاً ريادياً ذكياً، سيتم الإعلان عنها تباعاً وفق خطط زمنية مدروسة.



ويأتي المشروع تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن، والسلامة، وبما يعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال توأمة استراتيجياتها بحكومة المستقبل الذكية وتوجهاتها العالمية، مستندة على أربعة مراحل رئيسة يتكون منها سُلم مُستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2067، وتتمثل ببناء قاعدة إدراك الواقع، وفحص المُمكنات، ورسم السيناريوهات، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.



وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة: إن مشروع استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة2067؛ يأتي ترجمة لاستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تقوم على استكشاف الفرص والتحديات المستقبلية بشكل مبكر، في ضوء المتغيرات السريعة التي يَشهدها العالم في مجالات التقدم التقني، وثورة وسائل وتقنيات الاتصال ومخرجات الذكاء الاصطناعي، وما يستتبع ذلك من متغيرات على مستوى المفاهيم والسلوك الاجتماعي وأنماط العيش، إلى جانب التحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وانعكاس هذه المتغيرات على الواقع الأمني، مما يفرض على أجهزة الشرطة بالدولة أن تتبنى نظرة مستقبلية تقوم على استشراف المستقبل، والعمل على مواكبة المتغيرات من خلال التخطيط المُسبق الواعي والمدروس، والذي يتسق مع حركة المجتمع حيث بادرت شرطة الشارقة إلى تبني هذا النهج، من خلال إطلاق مشروع استشراف مستقبل الحالة الأمنية 2030 وصولاً إلى إطلاق مئوية شرطة الشارقة 2067، والتي تتضمن العديد من الخطط، والمشروعات والبرامج والمبادرات في هذا الاتجاه، استناداً إلى مخرجات مشروع الاستشراف؛ الذي تم بمشاركة العديد من المؤسسات، والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.



وأضاف اللواء الشامسي، إن المشروع يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابة لطموحاته في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في التمتع بالأمن والرخاء، حيث تشكل شرطة المستقبل اليوم إحدى الدعامات التي يقوم عليها أمن المجتمع بكافة مجالاته.



ومن جانبه، قال العقيد دكتور خالد حمد الحمادي، مدير مركز بحوث شرطة الشارقة: إن إعداد المشروع تم في إطار منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، التي تُعد المرجعية الأساسية في معرفة مستوى الأداء الحكومي في الدولة، بمشاركة 25 جهة شرطية ومدنية شاركت جميعها في هذا المشروع الرائد، من خلال خطة عمل تتكون من أربع مراحل قام بإعدادها مركز بحوث الشرطة.



وأشار العقيد الحمادي، إلى أن مئوية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومشاريعها المستقبلية، هي امتداد لمشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030، والتي تشمل المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتقني والبيئي والأمني.



وأوضح أنه تم رصد 215 فرصة مستقبلية معنية بالدوائر المحلية بإمارة الشارقة و124 تحدياً وتم منحها إياها، ورصد 190 فرصة مستقبلية، و100 تحدٍ مستقبلي خاص بالمجال الأمني يدعم اقتناصها تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، والمؤشرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتشمل الجانب الجنائي والمروري وترخيص الآليات والسائقين والموارد البشرية والخدمات المساندة والتدريب والكوارث والأزمات والشؤون المالية والخدمات الإلكترونية.



وأشار العقيد الحمادي، إلى أن خطط العمل؛ جاءت وفق رؤى مبتكرة تم بناؤها على منهج الاستكشاف والاستشراف المباشر، من خلال ملامسة الواقع الفعلي للوصول إلى أفضل النتائج، بما يتماشى مع متغيرات المستقبل، مضيفاً أنه تم استحداث آلية محددة وتسجيل الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد من أجل تنفيذ الأهداف وفق خارطة طريق واضحة للعمل الشرطي ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب المتغيرات، ونتائج الإنجاز.



وأضاف مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، إن كافة المشاريع المعتدة تم بناؤها بعد رسم 5 سيناريوهات تتمثل في السيناريو الإيجابي المتمثل بالقوة الأمنية الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، والسيناريو السلبي المتمثل بالخلل في منظومة العمل وارتباك الأداء الأمني، أما السيناريو الثالث فهو السيناريو الثابت؛ والذي يتمثل بالاستقرار الأمني في ظل التحولات الإقليمية والدولية، أما السيناريو الرابع فهو السيناريو الاستثنائي والذي يتمثل في تماسك المظلة الأمنية في ظل تكامل كافة المجالات، ويتمثل السيناريو الخامس والأخير بالسيناريو الفجائي والمتمثل بالتأثر الأمني الناتج عن حدوث خلل في التنمية السياسية بالمنطقة الإقليمية، مضيفاً أن هذا الاستشراف عمل على اكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها والاستعداد الأمثل لمواجهتها، واكتشاف القدرات والموارد والطاقات الكامنة، وتوظيف المُعطيات العلمية والتقنية في تحويلها إلى مواد وطاقات فعلية مدعومة بروح الابتكار لتقديم خدمات شرطية على أعلى مستوى من التميز والتطور والطموح، وبما تتوافق مع خطط وتطلعات حكومة إمارة الشارقة، وتوجهات دولـة الإمارات العربية المتحدة في عملية التطوير والتحديث المستمرين.