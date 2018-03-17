"أولياء أمور دبا الحصن" يبحث خططه المستقبلية

الشارقة 24:



أكد محمد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا لحصن، أن خطة المجلس هذا العام، تتضمن مبادرات وبرامج وفعاليات تخدم العملية التربوية والتعليمية، وتواكب التطور والحداثة وتحاكي المستقبل المنشود.



جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده المجلس بعد التشكيل الجديد، وبحث فيه الخطط المستقبلية فيما يتعلق بالمبادرات والفعاليات.



وقدم الشكر والعرفان لرئيس المجلس السابق إبراهيم سعيد بغداد، وأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد في النهوض بالمجلس.



وتم تشكيل اللجان المتخصصة بالمجلس، من فاطمة إبراهيم علي الظهوري أمين السر العام، وموزه مسعود جاسم العواني رئيساً للجنة التربوية والتعليمية، وفاطمة مراد الأميري رئيساً للجنة الأنشطة والفعاليات، وعبد الله محمد خليفه الريامي رئيساً للجنة الإعلام والعلاقات العامة، وأحمد راشد الهنداسي رئيساً للجنة الشؤون الإدارية والمالية، ومريم راشد المعمري رئيساً للجنة التطوير المؤسسي والتميز.



وفي ختام الاجتماع، تم عقد جلسة عصف ذهني لوضع مبادرات وفعاليات لبرامج خطة العام الجاري، حيث تفاعل الحضور من خلال تقديم الآراء والأفكار البناءة وتم تدوينها لتنقيحها وإرسالها لمجلس الشارقة للتعليم لدراستها وإقرارها.