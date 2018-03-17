"استشاري الشارقة" ينظم ندوة "استشراف المستقبل "

العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي خلال الندوة

جانب من ندوة استشراف المستقبل

سعادة خولا عبدالرحمن الملا تكرم العقيد الدكتور خالد الحمادي Next Previous

الشارقة 24:



انطلاقاً من رؤيته وخططه الاستراتيجية لاستشراف المستقبل، نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ندوة حوارية تحت عنوان "استشراف المستقبل"، استضاف فيها العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، الذي استعرض رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة في هذا المجال.



وحضر الندوة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، والأمين العام للمجلس وعدد من المعنيين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وكوادر الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.



وفي بداية الندوة، أثنى العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير مركز بحوث شرطة الشارقة على مبادرة المجلس الاستشاري لتقديم الندوة، متطرقاً إلى العديد من المحاور المهمة في هذا الشأن، حيث شرح مصطلحات متعمقة في علوم الاستشراف ووسائل تطوير الخطط الاستراتيجية المرنة القابلة للتعديل وفق المتغيرات المستجدة.



وأكد العقيد الدكتور خالد الحمادي، على نجاح عوامل استشراف المستقبل في بناء القدرات والاستثمار بعيد المدى وتطوير البنى التحتية والمرونة والتخطيط، مستعرضاً البيانات العامة لمشروع استشراف مستقبل الحالة الجنائية الأمنية بإمارة الشارقة 2030 من خلال كافة المجالات.



وأشار إلى أن مفهوم الاستشراف، يتلخص في القدرة على معرفة الاحتمالات التي يمكن أن تحدث في المستقبل في موضوع ما من خلال أدوات وتقنيات والاستعداد لتلك الاحتمالات بوضع الخطط وتنفيذها.



واستعرض جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسبقها في إعداد رؤية استشرافية وصولاً لعام 2030، لافتاً إلى أنه تم إصدار كتابين في مجال الاستشراف الأمني وتعميمها على قطاعات وزارة الداخلية بهدف نشر المعرفة، بجانب استحداث وحدة تنظيمية في إدارة الاستراتيجية لاستشراف المستقبل.



واختتم العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي محاضرته، بالإشارة إلى استرشاد القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمجموعة "التركيز" إحدى قنوات منظومة الابتكار، في تحديد مشاريع المستقبل في الفترة من 2018 وحتى 2067، وتشمل المجال الجنائي والمجال المروري والخدمات الإلكترونية والكوارث والأزمات



وفي نهاية الندوة كرمت رئيسة المجلس الاستشاري سعادة خولة الملا، المحاضر العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، وأشادت بالاستراتيجية المتميزة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في استشراف المستقبل وأكدت الملا على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تتيح المجال للتفكير بمنظور استراتيجي لرسم آفاق العمل في المجلس الاستشاري وفي الجهات الحكومية وإعداد استراتيجيات ومبادرات المرحلة المقبلة.