"الوقاية والسلامة" تنظم حملات تفتيشية في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، عدداً من الحملات التفتيشية، على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية بالإمارة، للتأكد من توفر اشتراطات الوقاية والسلامة .

وقال سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، إن الحملات التفتيشية جاءت من منطلق سعي الهيئة، لضمان سلامة الأفراد والمنشآت من الحوادث، عن طريق التأكد من أنظمة الوقاية والسلامة المتبعة بالمباني، وإلزام أصحابها بتوفيرها في حال عدم وجودها، لضمان سلامة الأفراد والمنشآت.

ودعا سعادته، أصحاب المباني إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، لتفادي الخسائر البشرية والمادية، منوهاً إلى أن الحملات التفتيشية تضمنت جانباً توعوياً، لنشر ثقافة الأمن الوقائي للعاملين في المباني والقاطنين، وتم توزيع مطويات توعوية على الأفراد تضمنت إرشادات ونصائح عامة عن الوقاية والسلامة في المبنى، وضمان سلامة المصاعد وصيانتها دورياً، إضافة لتدابير السلامة العامة في المنزل، وتدابير الوقاية من الحريق في المطابخ، وذلك لتوعية القاطنين بقواعد الوقاية للوصول إلى بيئة امنة.

من جهته، قال عبد الرحمن شهيل رئيس قسم التدقيق والتفتيش، إن الهيئة وضعت خطة سنوية عامة لتوعية ملاك المباني والسكان، بإجراءات الوقاية لنشر ثقافة الوقاية والسلامة، وإجراء الحملات التفتيشية الوقائية، على المباني والمنشآت، للتأكد من سلامة معدات وأنظمة الحريق، والأجهزة الكهربائية الملحقة بالمبنى وتوصيلاته، والتزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات المعمارية والإنشائية .