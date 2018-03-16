ملتقى الشارقة للأطفال العرب يواصل تلقي مشاركات الدورة 13

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ 13 من "ملتقى الشارقة للأطفال العرب"، الذي تنظمه مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الفترة من 24-28، من مارس الجاري، استقبال عدد من طلبات المشاركة من الدول العربية في الملتقى، الذي يقام تحت شعار "اسمعونا.. نحن المستقبل"، وبرعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة.

وأكدت عائشة علي الكعبي مديرة مراكز أطفال الشارقة بالوكالة رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى، استمرار تسجيل الأطفال من داخل الدولة وجميع الدول العربية، للمشاركة في الملتقى، حيث وجهت اللجنة المنظمة دعوات مختلفة، عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومنها للسفارات وقناصل الدول العربية ولوزارة التربية والتعليم.

وأضافت أنها وجهت دعوة رسمية، إلى جميع مراكز أطفال الشارقة، لترشيح الأطفال الذين تتوفر لديهم المهارات اللازمة، لتقديم وطرح الأفكار ومناقشتها، وذلك من خلال إجراء المقابلات الشخصية، مع نخبة من الوفود التي ستشارك في الملتقى، إضافة إلى مشاركة أطفال من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومن جمعيتي مرشدات وكشافة الإمارات.

وأشارت إلى أن من أبرز الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة لاختيار المشاركين، الثقافة العامة ومهارة التحدث والتعبير بطلاقة ومراعاة آداب الحوار.

وأوضحت الكعبي، أن الهدف من الملتقى، هو تعريف أطفال العرب بدولة الإمارات، واطلاعهم على أهم منجزاتها الحضارية والعلمية وغرس الاعتزاز في نفوسهم، كونهم ينتمون إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة، فضلاً عن تعزيز حق الطفل العربي، في التعبير عن نفسه وطموحاته واكتساب معارف عصره والعلوم الجديدة والمتطورة، إضافة إلى المهارات التي تحفزهم وتشجعهم على الابتكار والإبداع والتواصل فيما بينهم، للخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأطفال العرب، لدعم مستقبلهم في جميع القطاعات وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت إن "ملتقى الشارقة لأطفال العرب"، الذي ينظم كل عامين، يعد حدثاً استثنائياً ومنبراً حراً وفريداً، من نوعه على مستوى العالم العربي، يجمع أجيال المستقبل باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء مستقبل الأمم العربية، وذلك في ظل أجواء تسودها المعرفة والترفيه والتحاور في القضايا التي تهمهم، ما يفتح المجال لهم لتبادل الخبرات والمهارات والثقافات المختلفة وتحقيق الأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها، مشيرة إلى أن الملتقى سيتيح لهم فرصة إيصال مقترحاتهم إلى المعنيين في بلدانهم.