"التخطيط العمراني" و"بلدية الحمرية" يستعرضان المشاريع المستقبلية

الشارقة 24:

عقد مجلس التخطيط العمراني، ومجلس بلدية الحمرية، اجتماعاً تنسيقياً بمقر البلدية، استعرضا خلاله مجمل مشاريع إمارة الشارقة المستقبلية، فضلاً عن مناقشة أسس واحتياجات أهالي منطقة الحمرية من مرافق وخدمات وبنى تحتية.

وضم الاجتماع المهندس خالد آل علي أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ومعاونيه من المهندسين، وحميد بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وعدد من كوارد البلدية من المهندسين والفنيين

ورحب حميد بن سمحه الشامسي، رئيس مجلس بلدية الحمرية بوفد مجلس التخطيط العمراني، مثنياً على جهود مجلس التخطيط العمراني برئاسة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وحرصهم على تقديم تخطيط عمراني متكامل وطرح أفضل الحلول لتوفير بيئة مهيأة وآمنة لأهالي إمارة الشارقة.

من جانبه، أكد المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس التخطيط العمراني حرص المجلس على تحقيق الشراكة والتكامل مع المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وبلدية الحمرية في تلمس رؤى التخطيط المستقبلي المتكامل لإمارة الشارقة واحتياجات سكان كل منطقة بما فيها منطقة الحمرية.

وأشار إلى أن مجلس التخطيط العمراني لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم المتكامل للنهوض بالمشاريع التطويرية في الإمارة بما يواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية والسعادة للسكان، مؤكداً أهمية الاطلاع على مختلف الرؤى بهدف تسريع وتيرة العمل في طرح المشاريع والخطط وفق أرقى المواصفات والمعايير في عمليات التنفيذ.

بعدها جرى بحث المشاريع المستقبلية، واستعراض أوجه النظر في كافة الأسس الخاصة بالمرحلة التطويرية بشكل متكامل وفي كافة المجالات.

وفي نهاية الاجتماع أعرب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، عن شكره لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني على كافة الجهود التطويرية التي يبذلها المجلس من لتطوير الإمارة، مشيداً بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على تنفيذ مختلف المشاريع التنموية فيها.

ومن ثم قدم مبارك راشد الشامسي، درع بلدية الحمرية للأمين العام لمجلس التخطيط العمراني ومعاونيه تقديراً لجهودهم.