10 آلاف طفل يشاركون "اجتماعية الشارقة" بيوم الطفل الإماراتي

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، احتفالية بيوم الطفل الإماراتي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف طفل من 36 مدرسة، وذلك حرصاً منها على المشاركة في فعاليات يوم الطفل الإماراتي الذي يعتبر تكريماً وتقديراً لكل المبادرات التي تعزز مكانة صناع المستقبل، وتفعيل دورهم في تأمين كافة حقوقهم والافصاح عنها.

وبهذه المناسبة أقامت الدائرة العديد من المبادرات، تمثلت في إطلاق بوستر حقوق الأطفال الذي تم التعريف به في الطابور الصباحي في مدارس مدينة الشارقة وبقية مدن الإمارة، وشارك فيه أكثر من 10 آلاف طالب من 36 مدرسة، بالإضافة إلى القيام بجولة في المراكز التجارية لتوزيع قانون حماية الطفل "وديمة" عام 2016 وإتاحة المجال للأطفال للتعبير عن رأيهم بهذا اليوم.

كما كان لأطفال إمارات الدولة حضوراً بارزاً، من خلال إدارتهم التي شاركت في اجتماع مع سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، بحضور مدراء الإدارات والأفرع، لبحث احتياجاتهم وتطلعاتهم لمستقبل الغد، وثمن الأطفال هذه المبادرة لما لها من أثر في الاستماع لآرائهم وتطلعاتهم للمستقبل.

ومن جهتها، أكدت سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، بأن كل الآراء والمقترحات التي تقدم بها الأطفال ستكون محل اهتمام الدائرة لترى النور قريباً.

وفي السياق ذاته، شاركت إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة، العديد من المؤسسات في تقديم محاضرات توعوية حول حملة سلامة الطفل وما تقوم به المدارس وغيرها من المؤسسات في إطار حرصها على استقطاب المثقفين الاجتماعيين لتقديم برامج في هذا الحدث الذي يجسد حرص الجميع على إسعاد الأطفال وبالأخص الطفل الإماراتي.

وذكرت مريم القصير، مدير ادارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن يوم الطفل الإماراتي إنما جاء ليؤكد رؤية دولة الإمارات والحرص على تنشئة جيل المستقبل التنشئة السليمة، لإعداد نواة بناء المستقبل وقادته، بضرورة احترام الأطفال، ومنحهم الحق في الحياة، وفي حرية الرأي، إلى جانب حقهم في التعليم و اللعب والأمان واستثمار وقت الفراغ بما يعود عليهم بالترفيه والمتعة والعافية، وعلينا أن نعي أن الأطفال على مر الزمن تتغير أنماط تفكيرهم و احتياجاتهم لذلك لا بد من مواكبتها بما يكفل الاستقرار النفسي لهم .

وشددت القصير على ضرورة العمل معاً على حماية الأطفال من العنف بأنواعه الجسدي والنفسي والإهمال والاستغلال، بالإضافة إلى العنف الإلكتروني الذي يعد من أخطر أنواع العنف، داعية إلى منحهم الفرص الوافية بالاستمتاع لهم ومصادقتهم لنتمكن من مساعدتهم، وضمان حقهم في البناء والنماء، واحترام الرأي والتعبير عما يشعرون به، ولا بد من منحهم احتياجاتهم المختلفة في مناحي الحياة، والتي تضمن النمو السليم سواء العقلي والجسدي، أو الأخلاقي والروحي والاجتماعي، مع إشاعة جو من الطمأنينة والأمان والراحة والاستقرار.