بلدية الشارقة تستثني بعض المواقف من "المجانية" خلال العطلات

الشارقة 24 – محمود سليم:

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تعديل بعض المواقف لتكون مدفوعة طوال أيام الأسبوع، وفي أيام العطل الرسمية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي اتخذتها البلدية بعد دراسة مستفيضة في هذا الخصوص، ورداً على مجموعة من التساؤلات التي أثيرت من قبل الجمهور في الإمارة.

وأوضح علي بوغازيين، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن اللوحات الخاصة ببعض المواقف والتي تم تجديدها، وتتضمن تفاصيل حول خضوعها طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، جاءت بعد استبيان قامت به البلدية وأخذ رأي الجمهور بعد أن أجمعت نسبة كبيرة منهم على ضرورة أن تبقى خاضعة للرسوم في كل الأوقات نظراً لوجودها في مناطق حيوية.

وأضاف "أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه اعتباراً من 30 مارس الجاري، ويشمل جزءاً من مناطق "المجاز وسوق الطيور ومنطقة الشويهين"، مشيراً إلى أن البلدية ركزت في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة.