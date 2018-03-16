العقيد سامي النقبي: الطفل عماد المستقبل وذخيرة الوطن

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

قال العقيد سامي النقبي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني، إنه تزامناً مع إعلان يوم 15 مارس يوم الطفل الإماراتي، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة العديد من الفعاليات التوعوية بمشاركة الأطفال.

وأضاف العقيد النقبي، من التميز أن يكون هناك يوماً للطفل الإماراتي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على كيان الطفل وتعزيز الحماية له، وتنشئته بشكل سليم وعلى أسس علمية؛ وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ﻣﺜﺎﻻً وﻗﺪوة تحتذى في المنطقة لتعزيز ﺣﻤﺎﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ وأﻣﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.