إدارة شرطة المنطقة الشرقية توزع طفايات حريق على سائقي المركبات

الشارقة 24:



نظمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية متمثلة بقسم ترخيص الآليات والسائقين، حملة لتوزيع طفايات الحريق على أصحاب المركبات بالمنطقة الشرقية، بهدف توعية سائقي المركبات بضرورة توفير طفايات الحريق داخل المركبة، وذلك لأهمية تدارك أي حريق قد يقع في المركبة في اللحظات الأولى.



يأتي ذلك ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية والتي تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمناً من خلال تعميم ثقافة السلامة ونشر التوعية المرورية.



وفي هذا الإطار، قال النقيب أحمد راشد النقبي مدير فرع ترخيص الآليات بالإنابة، إن الحملة تأتي بهدف تقليل المخاطر عند وقوع حريق في المركبة، وذلك من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية للوقاية من كافة المخاطر وتفعيل دور المجتمع في هذا الجانب، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين والمقيمين.