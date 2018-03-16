العقيد بن نصار يشهد تخريج دورة "إعداد الخطط الإعلامية"

الشارقة 24:



شهد العقيد عبد الله بن نصار مدير معهد تدريب الشرطة، تخريج دورة "إعداد الخطط الإعلامية" التي نظمها معهد تدريب الشرطة، بمشاركة 11 ضابطاً من مختلف القيادات بوزارة الداخلية، والتي استمرت خلال الفترة من 11 مارس إلى 15 الجاري، والتي أقيمت بمعهد تدريب شرطة الشارقة بهدف تنمية معارف وقدرات ومهارات المشاركين حول مفهوم إدارة الخطط الإعلامية في الجهاز الشرطي.



وعقب تخريج الدورة أشاد العقيد عبد الله بن نصار، بتفاعل المشاركين في الدورة، والتي أسهمت بشكل كبير في تنمية مهارات، وخبرات العاملين من خلال البرامج التدريبية المتقدمة التي توفرها الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، في مجال التدريب، والتعرف على مفهوم وأسس وطبيعة التخطيط الإعلامي، وتحليل الفجوة وتصميم الخطط الإعلامية، وتنفيذ وإدارة الخطط الإعلامية، بالإضافة إلى الرقابة على الأداء الإعلامي، وصولاً إلى تحقيق التميز والإبداع في تقديم خطط متماسكة ومنظمة ومستهدفة وفق استراتيجية إعلامية فعالة، والقدرة على تحسين الطريقة التي يتم استخدامها لتحقيق الأهداف المرجوة لإيصالها لكافة شرائح المجتمع.



وأعرب مدير معهد تدريب الشرطة عن تمنياته للمشاركين بالتقدم، والنجاح في أعمالهم مستفيدين من الخبرات التي حصلوا عليها، بما ينعكس إيجابياً على مساهمتهم في دفع عجلة التطور، والارتقاء بالعمل الأمني.