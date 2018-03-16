جاسم المازمي: يوم الطفل تتويج مشرق لقيم الإمارات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكد جاسم جمعة المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة، أن مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، هي إحدى مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قدمت المجالس الدعم المعنوي والمادي لربط البيت بالمدرسة، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل مع أولياء الأمور، وتثقيفهم وتوجيههم، بأهمية التواصل المستمر مع المدرسة، وكذلك رعاية الفعاليات والأنشطة التربوية، التي تضمن استمرارية تواصلهم، مع الأبناء والكادر التعليمي والتربوي في المدرسة.



وأضاف المازمي، أن يوم الطفل الإماراتي يشكل تتويجاً مشرقاً لقيم الدولة في رعاية الطفولة، ويفضي إلى الحفاظ على هذه الشريحة الغالية في المجتمع الإماراتي، وحمايتها بصورة متكاملة، وتعزيز حقوقها في التربية والتعليم والصحة والرعاية الشاملة.