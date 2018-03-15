منى عبد الكريم تطالب بدمج الأطفال المعاقين مع الأسوياء

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



قالت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل اليوم بالطفل الإماراتي، ما يدل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالطفولة منذ الطفولة المبكرة، خصوصاً في الجانب الصحي والتعليمي، ما نتج عنه قدرة الأطفال على الحديث والمشاركات، في مختلف الفعاليات، وهم في سن مبكرة.



وأضافت اليافعي، أنه بفضل التوجيهات السامية، والدعم المتواصل، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل المتابعة الحثيثة من قبل قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واهتمامهما الدائم بالطفل، من خلال مراكز الأطفال المنتشرة، في جميع مناطق الإمارة، ومشاركتهم في البرلمانات والأنشطة المحلية والدولية.



وأشارت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى حرص الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، حرصها المتواصل في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع النشاطات والفعاليات والمؤسسات المجتمعية.



وطالبت منى عبد الكريم اليافعي، بدمج الأطفال المعاقين من كافة الإعاقات، من سن الحضانة حتى المراحل العليا، في جميع المؤسسات المجتمعية بصفة عامة، وفي المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، مع أقرانهم الأسوياء في الفصول الدراسية.