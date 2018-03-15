الوشاحي: للشارقة تجربة عريقة في تنشئة الطفل

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عبرت موزة الوشاحي مدير نادي سيدات كلباء، عن سعادتها الغامرة، بقرار تحديد 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، معتبرة أنه يبعث على الفخر والاعتزاز.



وقالت الوشاحي في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن الدولة كانت سباقة في توفير مظلة حماية متكاملة لحقوق الطفل، معتبرة أن الاستثمار الحقيقي لنهوض الأمم يتمثل في الاستثمار ببناء الإنسان، وهذا ما انتهجته دولتنا منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



ووصفت مدير نادي السيدات في كلباء، تجربة الشارقة في هذا السياق بالعراقة والخصوصية، حيث عملت الإمارة ومنذ عقود طويلة، بكافة إمكاناتها على توفير البيئة المثلى للتنشئة السليمة للطفل.



وعددت الوشاحي تجارب الشارقة في هذا الصدد، منوهة إلى مهرجانات الطفل، والتي كانت نواة قديمة عاشها الجميع، ولا زالت محفورة في أذهان سكان الإمارة، وأضافت: "كانت للشارقة تجربة رائدة في إنشاء مجلس شورى الطفل، وإنشاء صروح أكاديمية جل اهتمامها تصب على الأسرة والطفل، ومنها مراكز سجايا وأندية السيدات ومراكز الناشئة، فضلاً عن الحضانات، ومهرجانات سينما الاطفال، حتى أن بينالي الشارقة يلعب دوراً له صلة بالطفل".



وأوضحت أن مظلة الشارقة للعناية بالطفل تتسم بالشمولية، وتحقق مردوداً كبيراً من النواحي التربوية والتعليمية والصحية والتثقيفية والرياضية والفنية، وهو يكفل تنمية وبناء الطفل بشكل متكامل.