سلطان السويدي: اهتمام متواصل من قيادة الإمارات بالطفل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يؤكد الاهتمام المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة بأبنائها الصغار، ويجب أن نشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على مبادرتها التي أطلقتها لتكريم الطفل الإماراتي، وتعزيز دوره في المجتمع.



وأكد سعادته أن توجيهات ورعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أسهمت بتحقيق منجزات كبيرة ورائدة في الشارقة، بما يخص الطفل، الأمر الذي ساهم بنيلها لقب "مدينة صديقة للأطفال".