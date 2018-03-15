أشاد بجهود سلطان القاسمي

سلطان السويدي: اهتمام متواصل من قيادة الإمارات بالطفل

  • الخميس 15, مارس 2018 في 11:09 م
  • سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
    سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
أكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل الإماراتي، يؤكد الاهتمام المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة، بأبنائها الصغار.

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يؤكد الاهتمام المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة بأبنائها الصغار، ويجب أن نشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على مبادرتها التي أطلقتها لتكريم الطفل الإماراتي، وتعزيز دوره في المجتمع.

وأكد سعادته أن توجيهات ورعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أسهمت بتحقيق منجزات كبيرة ورائدة في الشارقة، بما يخص الطفل، الأمر الذي ساهم بنيلها لقب "مدينة صديقة للأطفال".