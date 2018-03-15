عفاف المري: يوم الطفل فرصة للتوعية بحقوقه

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكدت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن يوم الطفل الإماراتي يرتبط بحماية الأطفال، من جميع المخاطر وتأمين حقوقهم، وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حماية حقوق الطفل "وديمة"، إيماناً من القيادة الحكيمة لدولتنا بأهمية الاهتمام بالطفل، وتأمين كافة الحقوق له لينشأ بشكل سوي قادر على بناء الوطن.



وقالت سعادتها: "ومن هذا المنطلق حرصت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على الاهتمام بالطفل، وردع كافة الصعوبات التي تحول دون تربيته التربية السليمة، التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، ولحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتربيته وحمايته من كل أذى أو سوء".



وأشارت سعادة المري، إلى أن الدائرة نظمت عدداً من الورش، يوم الخميس، في مختلف مدارس إمارة الشارقة للتوعية بحقوق الطفل، كما عقد مدراء الإدارات بالدائرة الاجتماع الشهري بحضور طالبات من إحدى المدارس للاستماع إلى مطالبهن وأحلامهن، وتم التوجه للمراكز التجارية للتوعية بهذا اليوم، من خلال أسئلة وإجابات مع الأطفال.