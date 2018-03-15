عائشة الخاجة: الطفل الإماراتي ثروة المستقبل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكدت عائشة سيف الخاجة عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة لغتي، أن تخصيص 15 مارس من كل عام، للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، يدل على مدى حرص دولتنا الحبيبة للاهتمام بهذا الطفل، الذي يعتبر عماد الوطن وثروة المستقبل، فعلى سواعدهم ستتقدم الدولة وستنهض .



وأشادت الخاجة، بتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالطفل الإماراتي، ولتسليط الضوء على جهود الدولة، في تمكين هذا الطفل، من أجل الحصول على حقوقه في حياة كريمة وآمنة، مؤكدة أهمية توجيه سموها مؤسسات وقطاعات الدولة التعليمية والمجتمعية، للعمل معاً لصياغة استراتيجيات وبرامج، من شأنها النهوض والارتقاء بهذا الطفل، والعمل على احتضانه ورعايته وصقل مواهبه وإعداده ليكون قائد الغد وثروة المستقبل.



وأضافت تعتبر إمارة الشارقة سباقة ونموذجاً يحتذى في مجال توفير الدعم والرعاية والاحتضان للأطفال، حيث أولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اهتماماً بالغاً بالطفل، من مرحلة الولادة إلى مرحلة الشباب، بإطلاق المؤسسات التي تعنى بإعداده إعداداً متكاملاً ليكون قائد المستقبل، وكانت نتيجة هذه الرعاية والاهتمام، تحقيق أطفال الشارقة المراكز الأولى على مستوى العالم، في كثير من المسابقات في مختلف المجالات.