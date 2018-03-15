خالد الهاجري: الشارقة روضة لسعادة الأطفال

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، الذي أقرته الدولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هو احتفال بالمستقبل، الذي تعد فيه حكومتنا الرشيدة أطفالنا ليكونوا عماد الوطن، وليستكملوا مسيرة الإنجازات التي وضع أولى لبناتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين وفر للأطفال حياة هنيئة ومستقبل زاهر، وشيد المدارس النظامية، ومكنهم من مفردات التميز، ليصبحوا اليوم رجال الدولة الذين يديرون دفة العمل الحكومي، في كثير من المؤسسات.



وأشار مدير عام الغرفة، إلى أن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل الإماراتي، يعد امتداداً لما توليه الدولة من أهمية وعناية لمختلف فئات المجتمع، حيث خصصت يوماً للمرأة الإماراتية، وآخر لشهدائنا الأبرار، وصولاً إلى الاحتفاء بأطفالنا، الذين حرصت على سن القوانين والتشريعات لحمايتهم، وضمان حياة سعيدة لهم، فجاء قانون "وديمة" الذي يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.



ونوه إلى جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في حماية الأطفال، وتحويل الإمارة الباسمة إلى روضة يعيش فيها الأطفال بسعادة، وهو ما ترجم على أرض الواقع بفوز الشارقة بلقب "مدينة صديقة للطفل"، وأخيراً بارك خالد بن بطي للأطفال يومهم، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً في أرض الفرص.