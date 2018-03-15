سالم النقبي: الطفل عماد مستقبل الوطن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أكد سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أن اعتماد يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، ليوم الطفل الإماراتي، يصب في مصلحة الطفولة والمستقبل المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشار سعادته إلى أن التعامل مع الطفل يتعاظم مسؤولية، عندما تستنفر مداركه لمباشرة الأخذ والعطاء، واستقاء المثال والقدوة، وهو أمر يفرض على الجميع، أن يقوم بدوره وواجبه في سياق الاهتمام بالطفل، بدءاً من والديه ومروراً بكافة مؤسسات المجتمع الرسمية والتطوعية والأسرية، والتي تتلاقى أهدافها في رعاية نشء اليوم، باعتباره غرس الغد وقوة المستقبل وعماده.



وأكد سعادة النقبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر من الدول ذات البصمة الواضحة في الاهتمام بالطفل، منذ رعايته عندما يكون جنيناً ثم الاهتمام في مراحل طفولته، من خلال تأهيل الأبوين، وتوفير الحضانات التي تقدم الرعاية الدائمة للطفل، والرقي الدائم بالبيئة التعليمية، بخلاف دور الجهات المساندة، التي تقدم الرعاية الصحية والأمنية والإعلامية، وغيرها جميعها تتقاطر جهودها من أجل الطفل.