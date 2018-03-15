علي المدفع: الشارقة إمارة صديقة للطفل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، من إنجازات في مجال رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية في الحماية والرعاية والدعم والتمكين، كي يكون مواطناً صالحاً تتواصل على يديه النهضة والتقدم ويستمر التطور والازدهار.



وأشاد بهذه المبادرة الطيّبة، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأكد أن "الشارقة إمارة صديقة للطفل" بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.