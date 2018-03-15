أحمد الجروان: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية

أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عبر أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره واعتزازه برؤية القيادة الرشيدة، في إقرار يوم الـ 15 من مارس من كل عام للاحتفال بالطفل الإماراتي، الأمر الذي يتلاقى مع سياسة الدولة وريادتها، في مجال الرعاية والاهتمام بالطفل، وتقديم مصالحه وحمايته وتنمية شخصيته والاهتمام بمواهبه.



وأكد في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن يوم الطفل الإماراتي يعد مناسبة وطنية هامة في سجل أحداث الدولة، حيث يعد تتويجاً لقناعتها الراسخة في إبراز الاهتمام بالطفل ومستقبلة وتحفيزه، على الإبداع والتطور والابتكار.



وأشار الجروان إلى أن يوم الطفل الإماراتي يعد مرتكزاً هاماً، لبلورة الجهود والأهداف وصولاً إلى الاستراتيجيات الرامية إلى ريادة الطفل الإماراتي، وتعزيز دوره من خلال استشراف المستقبل لمجتمع أفضل، يرتكز على أجياله القادمة، والتي يعول عليها في استكمال المسيرة المشرقة، ليكون قائد المستقبل ونواة لمجتمع مثمر.



واختتم الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حديثه، واصفاً سجل الدولة في الاهتمام بالطفولة ورعايتها بالسجل الناصع، وخص تجربة الشارقة في هذا الإطار بالثناء، لما تميزت به من ريادة وشمولية، نتيجة لنهج حكيم ورؤية مستنيرة، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.