فيصل بن سعود القاسمي: دعم الأطفال ضمان للمستقبل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن يوم الطفل الإماراتي جاء للتأكيد على أهمية دعم الأطفال، وتشجيعهم، وتمكينهم من معايشة البيئة التي يعمل بها أولياء أمورهم كل يوم، وبهذه المناسبة نظمنا فعالية في المطار، وهو ما أدخل السعادة إلى نفوسهم وأتاح الفرصة لهم للتواصل مع أكبر عدد من المتعاملين ومن مختلف الجنسيات، إضافة إلى بث روح المسؤولية في نفوسهم.



وأضاف أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يدل على مدى اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للطفل، الذي يعد مستقبل الوطن .