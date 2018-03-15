أشاد بدعم القيادة الرشيدة

فيصل بن سعود القاسمي: دعم الأطفال ضمان للمستقبل

  • الخميس 15, مارس 2018 في 9:18 م
  • سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي
    سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي
أكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يدل على مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالطفل، الذي يعد مستقبل الوطن .

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن يوم الطفل الإماراتي جاء للتأكيد على أهمية دعم الأطفال، وتشجيعهم، وتمكينهم من معايشة البيئة التي يعمل بها أولياء أمورهم كل يوم، وبهذه المناسبة نظمنا فعالية في المطار، وهو ما أدخل السعادة إلى نفوسهم وأتاح الفرصة لهم للتواصل مع أكبر عدد من المتعاملين ومن مختلف الجنسيات، إضافة إلى بث روح المسؤولية في نفوسهم.

وأضاف أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يدل على مدى اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للطفل، الذي يعد مستقبل الوطن .