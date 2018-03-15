فاطمة المهيري: الطفل أيقونة الإبداع وأمل المستقبل

الشارقة 24:



أكدت سعادة فاطمة علي المهيري عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، أن الطفل الإماراتي هو أيقونة الإبداع وأمل المستقبل، لاستكمال نهضة الوطن وازدهاره وتقدمه .



وأشارت إلى أن جذوة الإبداع لا بد أن تغرس في الطفل، وأن يحاط بكل العناية والرعاية والاهتمام، من قبل أفراد المجتمع ومؤسساته، فضلاً عن الاهتمام به في كل وسائل الإعلام والبرامج المطروحة، ليكون محور اهتمامها في تكوين شخصيته وفكره.



ولفتت المهيري إلى أن رؤية القيادة، في تخصيص يوم للطفل الإماراتي، ينبع من عميق إيمانها بأهمية الطفل، الذي من أجله تصاغ البرامج والاستراتيجيات والخطط، فكل ما تقدمه الدولة وقيادتها، إنما يعود للطفل الذي هو أساس التقدم والمستقبل الزاهي.



وأكدت أهمية أن نوقد في الأطفال جذوة الإبداع بوعينا وحرصنا، فمن المهم أن يفتح الطفل عينيه على الثقافة وحب الوطن، وأن نغرس فيه الإبداع والإيجابية، من خلال القراءة في قلبه وعقله، منذ الصغر.