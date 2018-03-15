شيخة الشامسي: الأطفال لبنة أساسية في تنمية المجتمع

الشارقة 24:



قالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "أولت إمارة الشارقة، وبفضل قيادتها الرشيدة، الأطفال جل اهتمامها، ووفرت لهم جميع المقومات الكفيلة بالارتقاء بهم وبمكانتهم، باعتبارهم لبنة أساسية في بناء التنمية والازدهار والتطوير في المجتمع، وانسجاماً مع هذه التوجهات، حددت مفوضية مرشدات الشارقة في إطار رؤيتها الاستراتيجية طريقاً واضحة لإلهام الفتيات، نساء المستقبل، ورفدهن بكل ما يلزم من مهارات ومعارف، من خلال برامج وفعاليات وورش تدريبية متكاملة، تهدف إلى إعدادهن ليصبحن قياديات على المستويين المحلي والعالمي، ويسهمن في تعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانتها العالمية".



وأضافت الشامسي، في كلمة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: "تسعى المفوضية لترسيخ مفاهيم العمل الجماعي، والتميز في أداء العمل في نفوس الفتيات، وذلك من خلال تنمية المهارات القيادية لديهن وغرس ثقافة الإحساس بالمسؤولية، وروح الفريق والثقة، وتعزيز الحس المجتمعي والوطني في نفوسهن، مستندة في ذلك إلى دعم وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي لم تدخر جهداً لتقديم كل ما يسهم في تحقيق طموحات الفتيات الإماراتيات، ويعزز حضورهن في شتى المجالات".