د. رشاد سالم: الاهتمام بالطفل مسؤولية مشتركة

الشارقة 24:



أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن اعتماد يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، يعكس حجم المسؤولية التي توليها قيادة الدولة، لتحقيق الاهتمام المشترك للطفل، كمسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.



وأشار إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في رعاية الطفل، من خلال المؤسسات المعنية بالطفل والتشريعات الضامنة لحقوقه، لافتاً إلى أن رعاية الطفل مسؤولية يشترك فيها الأهل والمدرسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية والمدنية.



وأشاد مدير الجامعة القاسمية، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى للأسرة، فيما يقومان به سموهما من رعاية دائمة، وحرص على تنشئة الأطفال، التنشئة السوية التي تبدأ في محضن والديه، ثم إنشاء المؤسسات المتخصصة التي تقوم بواجبها في رعاية الطفل وتعليمه وتأهيله، وصولاً إلى الجامعات التي تعد في نهاية تلك المنظومة التي ترتقي بشخصية وعقلية الطفل، حتى وصوله إلى مرحلة الشباب والإسهام في بناء المجتمع.