موضي الشامسي: هنيئاً لنا بأطفال الإمارات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أشارت موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، إلى أن هذا اليوم يعكس احتفاء الدولة بالطفل، والتوعية بحقوقه والاهتمام المتواصل بتوفير أرقى سبل الحماية والرفاهية له، في إطار الخطة الاستراتيجية، لتعزيز حقوقه وتنميته، والاهتمام بتنشئته في بيئة صحية آمنة.



وقالت: "أكبادنا تمشي على الأرض، أرض الإمارات تلون الثرى بألوان الأحلام الرائعة لمستقبل أفضل، لوطن أروع وأروع، أطفال الإمارات الأغلى هم استثنائيون، أفعالهم بلا سقف، وتميزهم إلى الأعلى.. فهنيئاً لنا بأطفال الإمارات".